В Евросоюзе осудили переход Запорожской АЭС под управление России
Боррель: Евросоюз осуждает переход Запорожской АЭС под управление России
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель осудил в субботу переход Запорожской АЭС под управление России, о отметил, что в Брюсселе не признают такое решение.
"ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", — считает он.
По мнению Борреля, ЗАЭС должна быть возвращена Украине, а для ее безопасности необходимо усиленное присутствие на объекте представителей МАГАТЭ.
Ранее президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом.
https://1prime.ru/energy/20221008/838400588.html
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