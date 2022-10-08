БРЮССЕЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель осудил в субботу переход Запорожской АЭС под управление России, о отметил, что в Брюсселе не признают такое решение. Резервные дизель-генераторы обеспечивают работу Запорожской АЭС

"ЕС решительно осуждает и не признает нелегальную аннексию со стороны России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, указ о захвате АЭС является незаконным и юридически недействительным", — считает он.

По мнению Борреля, ЗАЭС должна быть возвращена Украине, а для ее безопасности необходимо усиленное присутствие на объекте представителей МАГАТЭ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что указанная АЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". В свою очередь в госдепартаменте США и МАГАТЭ заявили, что считают АЭС украинским объектом.