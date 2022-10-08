РИМ, 8 окт — ПРАЙМ. Глава итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци предупредил, что наступающая зима в плане преодоления последствий энергокризиса может оказаться легче, чем следующая после нее. В Италии сократили отопительный сезон

"Все смотрят на грядущую зиму, но тяжелее будет зима 2023-2024 годов, если Италия не укрепит свою инфраструктуру. Необходимо больше объемов для хранения, больше регазификаторов (терминалов по переработке СПГ)", — заявил он, выступая на публичном мероприятии в Бергамо.

По мнению Дескалци, энергетическая система требует избыточности, так как любое происшествие будет грозить "одышкой".

Он добавил, что снижение цен на газ объясняется в том числе падением доли поставок российского газа, который в Европе составляет теперь 9% объема.

"Система адаптируется через увеличение запасов, снижение потребления и повышение эффективности", — процитировала его слова газета la Stampa.

В четверг Дескалци заявил, что Италия сейчас имеет все возможности, чтобы спокойно пережить будущую зиму — в условиях, когда российский газ в значительной степени замещен.

На прошлой неделе министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани заявил, что цель по заполнению на 90% национальных газовых хранилищ выполнена досрочно, и правительство будет добиваться их заполнения на 92-93%. Он отметил, что в настоящее время страна даже экспортирует газ за рубеж.

"Газпром" 1 октября сообщил о приостановке поставок газа на Апеннины через Австрию из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации в связи с регулятивными изменениями в стране. Однако в среду Eni сообщила, что решение удалось найти, и поставки газа в Италию через Австрию возобновились.