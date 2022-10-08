МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563 миллионов гривен ($15,2 миллиона), заявил в субботу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. ВВП Украины упал на 30 процентов за девять месяцев

"563 миллиона гривен ($15,2 миллиона) правительство выделяет 8 областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях. Утверждаем также порядок распределения и доставки этих дров к людям. Кроме того, "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги" – ред.) по поручению правительства произведет 6 тысяч мобильных металлических печей (буржуек) и дополнительно заготовит 6 тысяч кубов дров для Херсонской области", — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об общинах в Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, поскольку эти области находятся под угрозой повторного повреждения инфраструктуры из-за боевых действий. Он отметил, что принятые меры необходимы, если "коммунальщики не успеют восстановить отопительную инфраструктуру".

Ранее мэр Львова Андрей Садовой записал видеообращение к жителям города, в котором призвал заранее готовиться к аномальным ситуациям во время отопительного сезона и посоветовал запасаться дровами. Он заверил, что власти города закупают в большом количестве буржуйки как "единственное, что может остаться, если другое не работает".

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.