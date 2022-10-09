МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Европейские страны и США вызвали в мире смех своими занятиями "экологической показухой", сообщила газета The New York Times. Саудиты добили Байдена: как Эр-Рияд спутал Вашингтону карты в нефтяной игре

По мнению автора материала, европейцы притворялись, считая возможным прекратить масштабные выбросы в окружающую среду, сразу начать вырабатывать энергию из возобновляемых источников и при этом все у них "будет в шоколаде".

"Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу", — отметил журналист.

Вместе с тем, США потенциально имеют возможность покрыть свои газовые и нефтяные потребности, но и они не располагают достаточным количеством ресурсов для экспорта, которые смогут компенсировать снижение объемов добываемой странами-членами ОПЕК+ и Россией нефти, добавили в издании.

Журналист призвал западные страны прекратить заниматься строительством воздушных замков. По его мнению, единственным эффективным способом перехода может быть только убедительный ценовой сигнал, который предполагает налогообложение "грязной энергии" или стимулирование выработки чистой. Он также отметил необходимость наличия стабильных и надежных поставок энергоносителей, которые при этом будут иметь минимальные выбросы и стоить дешево, в противном случае все слова об экологии можно будет "смело назвать показухой". "Он подкрался незаметно": кто погубит экономику США

"Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами", — заключил он.

Ранее страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции, которые вызвали в них рекордные скачки инфляции и рост стоимости топлива. Президент США Джо Байден предпринял попытку минимизировать негативные эффекты. Для этого в июле он съездил в Саудовскую Аравию, которая является одним из главных участников альянса ОПЕК+. Там он выразил желание, чтобы государства Персидского залива наращивали добычу "черного золота" и увеличивали его поставки.

Альянс в октябре принял решение добывать на два миллиона баррелей нефти в сутки меньше с ноября. Участники объяснили свои действия наличием неопределенностей в мировой экономике и прогнозах по нефтяному рынку. Они одобрили решение единогласно, невзирая на бушующий в европейском регионе энергокризис и подорожание энергоносителей в остальных частях мира.