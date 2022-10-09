ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — ПРАЙМ. Ситуация с энергоресурсами в перспективе 10-20 лет будет иметь весьма плачевные последствия для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Песков назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи победой здравого смысла

Песков отметил, что США сейчас зарабатывают огромные деньги на продаже газа, а страны Европы, соглашаясь на такую цену, лишают свою экономику конкурентоспособности.

"Загибается производство. Наступает деиндустриализация. Все это, причем, в, наверное, в перспективе следующих 10-20 лет, как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", — добавил он.

В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.