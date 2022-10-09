Песков спрогнозировал будущее Европы в свете проблем с энергоресурсами
Песков спрогнозировал трудное будущее для Европы из-за ситуации с энергоресурсами
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — ПРАЙМ. Ситуация с энергоресурсами в перспективе 10-20 лет будет иметь весьма плачевные последствия для европейского континента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Загибается производство. Наступает деиндустриализация. Все это, причем, в, наверное, в перспективе следующих 10-20 лет, как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", — добавил он.
В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.
https://1prime.ru/energy/20221009/838404438.html
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