ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — ПРАЙМ. Американцы сейчас зарабатывают бешеные деньги на продаже газа, страны Европы платят им и лишают свою экономику конкурентоспособности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Песков назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи победой здравого смысла

"Европейцы твердили, как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу. Они твердили это, как мантру. Но если Россия была ровно столько же заинтересована в покупателях газа, как они были заинтересованы в нас, это был бы баланс. А американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности", — пояснил он.

В субботу тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них потребовали дешевых энергоносителей, а также выступили против НАТО и поставок оружия Украине.