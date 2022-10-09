ПАРИЖ, 9 окт — ПРАЙМ. Почти на 30% автозаправочных станций во Франции в воскресенье наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны. Во Франции предложили сократить отопительный сезон на месяц

"Около 30% заправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива (29,7%) из-за блокировки нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil", — передал телеканал.

Ранее в воскресенье сотрудники компании TotalEnergies и ExxonMobil объявили о продолжении забастовок.

После этого руководство TotalEnergies заявило, что готово провести ежегодные переговоры о зарплате на месяц раньше "при условии окончания блокировки складов и согласия всех социальных партнеров".

С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.

Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.

Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.