БЕРЛИН, 9 окт — ПРАЙМ. Полиция и военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока", сообщил немецкий новостной портал Tagesschau со ссылкой на письмо Минобороны в адрес комитета по обороне бундестага. СМИ: утечка газа на "Северном потоке — 2" достигала 70 тонн в час

Документ оказался в распоряжении немецких телерадиокомпаний WDR и NDR.

Согласно письму, президент Федеральной полиции Дитер Романн на прошлой неделе подал запрос об административной помощи бундесверу "для содействия в получении ситуационного отчета о повреждениях трубопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море". После того, как Федеральное министерство обороны "выяснило возможности военно-морского флота, имеющиеся для этой цели, и рассмотрело их с юридической точки зрения", запрос был одобрен.

"Федеральная полиция Германии с помощью водолазов и специальных технологий исследует взрывы на трубопроводах "Северного потока". Два корабля бундесвера находятся в Балтийском море для проведения разведывательной операции", — отметило издание.

По данным СМИ, в минувшую пятницу два корабля военно-морских сил Германии, минный тральщик "Диллинген" и многоцелевое судно "Миттельгрунд", отправились с баз городов Киль и Эккернфёрде к трубопроводам. На борту судна находятся водолазы из Федеральной полиции Германии, которые должны сфотографировать повреждения трубопроводов вблизи датского острова Борнхольм, пояснило издание.

Со ссылкой на Федерального министра юстиции Марко Бушманна сообщается также, что Федеральная прокуратура Германии в настоящее время изучает вопрос о необходимости начала расследования уголовного преступления, так как речь может идти об антиконституционном саботаже с последствиями для ФРГ.