АНКАРА, 10 окт — ПРАЙМ. Турция продлила существующие контракты с поставщиками газа и подписала новые по сжиженному газу (СПГ), сообщил телеканал Oda TV со ссылкой на источники в минэнерго страны. Эрдоган назвал единственную проблему Турции зимой

Основным поставщиком газа в Турцию является Россия. Агентство Bloomberg ранее писало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь, источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и РФ обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене, никаких проблем в этом отношении нет.

"Согласно информации, полученной Oda TV из источников в министерстве энергетики, Турция планирует подготовку к энергетическому кризису следующим образом: существующие контракты на природный газ, срок действия которых истекает, были продлены, в то время как были подписаны новые контракты на СПГ, подземные хранилища природного газа "Туз Гёлю" и "Силиври" достигли 100-процентной заполняемости. Потребляемая суточная мощность увеличилась с 92 миллионов до 362 миллионов кубометров. Проводилась интенсивная энергетическая дипломатия, и в последние месяцы под руководством министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Дёнмеза особое внимание уделялось международным встречам в области энергетики. Для решения энергетического кризиса на международной арене были приняты меры и налажено сотрудничество", — передал телеканал.

В сообщении телеканала не уточняется, с кем конкретно продлены контракты, входит ли Россия в это число.