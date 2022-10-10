МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков опасается, что некоторые муниципалитеты в европейских странах могут остаться без отопления этой зимой. Соответствующее письмо он направил в Еврокомиссию, передает RT. Bloomberg рассказало о европейцах, вырубающих деревья в парках на дрова

Ушаков поинтересовался, какие меры ЕК может принять для поддержки жителей, сильно страдающих от энергетического кризиса. По его словам, политика Евросоюза в сфере энергетики не способствует разрешению энергетического кризиса.

Депутат напомнил, что в соответствии с инициативой о принятии постановления Совета об экстренном вмешательстве для реагирования на высокие цены на энергию, ЕК намерена сокращать потребление энергии и перераспределять избыточную прибыль энергетических компаний в пользу потребителей.

"Перераспределение прибыли энергетических компаний в Латвии не даст никакого дополнительного эффекта, поскольку латвийская "Латвэнерго" — это государственная компания, прибыль которой идёт в государственный бюджет", — пояснил Ушаков.

Он отметил, что холодный зимний климат Латвии также ограничивает возможности снижения потребления энергии.

"Кроме того, вдобавок к невыносимо высоким ценам на энергию, некоторые крупные муниципалитеты Латвии, такие как Даугавпилс и Резекне, сталкиваются с трудностями в приобретении необходимых объёмов газа или древесной щепы для отопления", — добавил Ушаков.

Депутат спросил, учитывает ли Еврокомиссия тот факт, что некоторые муниципалитеты в странах ЕС могут остаться без отопления этой зимой. Вместе с тем он поинтересовался, рассмотрит ли ЕК возможность вмешаться, если национальные правительства не смогут предложить срочных решений.