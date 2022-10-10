МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей V Международного форума "Российская энергетическая неделя", подчеркнув, что представители многих государств традиционно собираются в Москве для обсуждения текущей энергетической ситуации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин начнет рабочую неделю с совещания с членами Совбеза

"Рад приветствовать вас на Международном форуме "Российская энергетическая неделя"… Традиционно представители органов власти, предприниматели и эксперты из многих государств мира собираются в Москве, чтобы проанализировать текущую ситуацию в глобальной энергетике, поделиться прогнозами на будущее и, самое главное, найти решения наиболее актуальных проблем… В ходе отраслевых заседаний, круглых столов и семинаров лучшие специалисты подробно расскажут о важных новациях в ТЭК и социальной сфере", — говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что развитие энергетических рынков напрямую зависит от конструктивного сотрудничества государств, поэтому Россия продолжит модернизировать топливно-энергетический комплекс, привлекать инвестиции и запускать новые проекты. Также он упомянул, что в этом году пройдет вручение международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические достижения, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии.

Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на оказываемое на нее давление, выполняет взятые обязательства и стремится к заключению долгосрочных взаимовыгодных контрактов, оставаясь надежным и ответственным экспортером энергоресурсов.

Президент пожелал участникам плодотворного общения и успехов.