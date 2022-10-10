БЕРЛИН, 10 окт — ПРАЙМ. Немецкая правительственная экспертная комиссия предложила двухэтапное решение для ограничения цен на газ для потребителей в стране, сообщил немецкий журнал Spiegel. Розничные продажи в Германии упали ввиду инфляции

По данным издания, первая помощь должна поступить уже в декабре текущего года.

Экспертная комиссия по газу и отоплению за одну ночь согласовала предложение, которое позволит избавить потребителей газа страны от высоких цен. Авторы материала сообщили, что члены комиссии договорились о двухступенчатой процедуре для частных клиентов, а также малых и средних предприятий.

Из заявления комиссии, процитированного журналом, следует, что на первом этапе в декабре государство должно взять на себя авансовые платежи всех потребителей газа со стандартной нагрузкой и потребителей централизованного теплоснабжения на единовременной основе. При этом поставщики должны отказаться от взимания авансового платежа — эта сумма будет возмещена федеральным правительством не позднее 1 декабря.

Таким образом, высокие ожидаемые платежи по счету в январе и феврале 2023 года будут "частично компенсированы", отмечает Spiegel. То есть государство возьмет на себя обязательства по газовым контрактам потребителей на один месяц. Шольц раскрыл, в чем была ошибка газовой политики Германии

В рамках второго этапа с марта должна быть введена так называемая "компенсационная модель", в соответствии с которой часть счета за газ будет оплачиваться по субсидированной цене, а остальное — по действующим на тот момент высоким ценам на газ.

Как отмечает издание, комиссия в этой связи намерена предложить фиксированную цену в 12 центов за киловатт-час как для частных, так и для коммерческих потребителей. При этом 80% киловатт-часов должны подлежать субсидированию.

Пакет для частных, коммерческих и промышленных потребителей газа и централизованного теплоснабжения будет действовать до весны 2024 года. По первым приблизительным подсчетам, его объем составляет до 90 миллиардов евро, уточнило издание.