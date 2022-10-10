ЕК хочет провести с Евросоюзом стресс-тест энергетической инфраструктуры
Фон дер Ляйен: ЕК будет работать с Евросоюзом по тестированию энергетической инфраструктуры
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) намерена сотрудничать со странами Евросоюза для проведения тестирования энергетической инфраструктуры для подготовки к неожиданным перебоям в ее работе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Таллине, которая транслировалась на сайте ЕК.
Она отметила, что "акты диверсий против "Северных потоков" показали, как уязвима критическая инфраструктура" Евросоюза. "Нам нужно защитить нашу критически важную инфраструктуру", — сказала она.
"Нам нужно провести стресс-тесты нашей инфраструктуры, определить слабые места и подготовить нашу реакцию на случай неожиданных перебоев… Мы будем работать со странами-членами (ЕС — ред.), чтобы провести эти стресс-тесты в сфере энергетики, а также в других сферах высокого риска, например… электроэнергетической инфраструктуры", — заявила глава ЕК.
https://1prime.ru/energy/20221010/838409996.html
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