БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) намерена сотрудничать со странами Евросоюза для проведения тестирования энергетической инфраструктуры для подготовки к неожиданным перебоям в ее работе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Таллине, которая транслировалась на сайте ЕК. РБК: Евросоюз будет наказывать за помощь России в обходе санкций

Она отметила, что "акты диверсий против "Северных потоков" показали, как уязвима критическая инфраструктура" Евросоюза. "Нам нужно защитить нашу критически важную инфраструктуру", — сказала она.

"Нам нужно провести стресс-тесты нашей инфраструктуры, определить слабые места и подготовить нашу реакцию на случай неожиданных перебоев… Мы будем работать со странами-членами (ЕС — ред.), чтобы провести эти стресс-тесты в сфере энергетики, а также в других сферах высокого риска, например… электроэнергетической инфраструктуры", — заявила глава ЕК.