2022-10-10T13:04:58+03:00

2022-10-10T13:04:58+03:00

2022-10-10T13:04:58+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20221010/838410826.html

Путин заявил о том, что СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

ПУТИН: СБУ УЖЕ СОВЕРШИЛА ТРИ ТЕРАКТА В ОТНОШЕНИИ КУРСКОЙ АЭС ПРАЙМ, 10.10.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60