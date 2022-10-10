Путин заявил о том, что СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ПУТИН: СБУ УЖЕ СОВЕРШИЛА ТРИ ТЕРАКТА В ОТНОШЕНИИ КУРСКОЙ АЭС
https://1prime.ru/energy/20221010/838410826.html
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ПУТИН: СБУ УЖЕ СОВЕРШИЛА ТРИ ТЕРАКТА В ОТНОШЕНИИ КУРСКОЙ АЭС
https://1prime.ru/energy/20221010/838410826.html
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