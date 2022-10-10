Путин обвинил Киев в попытке подрыва "Турецкого потока"
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ПУТИН: УКРАИНА ПЫТАЛАСЬ ПОДОРВАТЬ "ТУРЕЦКИЙ ПОТОК"
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ПУТИН: УКРАИНА ПЫТАЛАСЬ ПОДОРВАТЬ "ТУРЕЦКИЙ ПОТОК"
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20221010/838410838.html
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