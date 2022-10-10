МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В пяти областях Украины отсутствует электроснабжение, в других регионах отмечается лишь частичное нарушение, сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Путин обвинил Киев в попытке подрыва "Турецкого потока"

"Отсутствует электроснабжение в пяти областях: Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично", — говорится в сообщении госслужбы по ЧС.

По последним данным ведомства, в восьми областях страны и в самом Киеве зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.