МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Отказавшиеся от российского угля страны ищут новых поставщиков, нарушая сложившийся баланс, что приводит к финансовым издержкам, хаосу на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

По данным ФТС, на которые ссылается Новак, Россия в 2021 году экспортировала в Европу 46,8 миллиона тонн энергетического угля и 3,6 миллиона тонн коксующегося, что составляет примерно 35% от общего объема европейского импорта. За последние 10 лет эта доля заметно выросла, то есть, подчеркнул вице-премьер, декларируя снижение зависимости от российских энергоресурсов, страны Европы фактически его только наращивали.

"Поэтому сегодня потребители как в ЕС, так и в других странах, вынуждены срочно искать новых поставщиков угля, нарушая сложившийся баланс и разрывая устойчивые логистические цепочки, что приводит к дополнительным финансовым издержкам на транспортировку, повышенному спросу, хаосу на рынке и росту цен", — отметил Новак в статье "Угольная промышленность XXI века: закат или ренессанс".

Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.