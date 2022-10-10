МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россия может перенаправить около 25 миллионов тонн угля с рынков Европы на восток, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал, кому Россия будет поставлять нефть и газ

"Рассматривается возможность увеличения поставок в страны АТР, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 миллионов тонн, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна", — написал Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

Он добавил, что правительство совместно с Минтрансом будет работать над увеличением пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки.

Также, по словам Новака, Россия в целях диверсификации экспорта угля активизирует расчеты в национальных валютах, такие механизмы уже предусмотрены при поставках в Китай и Индию.

"Для диверсификации экспорта внимание уделяется активизации расчетов в национальных валютах. Такие механизмы уже предусмотрены при оплате поставок угля с Китаем, Индией и другими странами", — написал вице-премьер.

Он подчеркнул, что отсутствие России на некоторых мировых угольных рынках создает проблемы для потребителей, приводит к повышенному спросу и росту цен.

Новак напомнил, что с февраля от импорта российского угля отказались США, с апреля — Австралия, с августа – страны ЕС. Великобритания планирует прекратить закупки до конца года.

При этом вице-премьер указал, что Россия занимает второе место по запасам угля в мире, шестое по добыче, а также наряду с Индонезией и Австралией входит в тройку поставщиков-лидеров — доля совокупного экспорта этих трех стран составляет более 80%.

"Таким образом, отсутствие на отдельных региональных рынках одного из ведущих производителей создает значительные проблемы для потребителей, приводит к повышенному спросу и росту цен", — заявил Новак.