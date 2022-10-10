МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Экспорт угля из России за январь-июль снизился на 8,6%, но спрос на внутреннем рынке вырос на 6,8%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Отказавшиеся от российского угля страны нарушают баланс, заявил Новак

Он уточнил, что добыча угля в России за первые семь месяцев снизилась на 0,9%.

"Падение экспорта на 8,6% за аналогичный период (первые семь месяцев 2022 года — ред.) было в значительной степени компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, который с начала года вырос на 6,8% год к году, достигнув уровня 99,5 миллиона тонн за счет увеличения потребления электроэнергетикой (+14,4% год к году) ввиду маловодности сибирских рек в этом году", — написал Новак.

В последние месяцы угольная отрасль России наравне с другими отраслями экономики столкнулась с беспрецедентными ограничениями со стороны недружественных стран, уточнил вице-премьер. Это касается как эмбарго на импорт российского угля, так и экспорта технологий для угольной промышленности.

"Но, несмотря на внешнее давление, отрасль демонстрирует высокую степень устойчивости", — отметил Новак.