БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо двигаться в сторону совместных закупок газа для пополнения хранилищ для зимы 2023-2024 годов, Еврокомиссия (ЕК) представит свои дополнительные идеи на этот счет в ближайшие недели, заявил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи на брифинге. В Германии предложили двухэтапный план ограничения цен на газ, сообщило СМИ

"Что становится более явным, когда мы смотрим на следующую зиму, что обсуждалось в пятницу (на саммите глав государств ЕС — ред.), это то, что нам нужно более определенно двигаться в сторону запуска совместных закупок с весны, …чтобы у нас были надежные хранилища перед зимой 2023-2024 годов… Я думаю, вы увидите больше идей об этом в ближайшие недели от Еврокомиссии", — сказал он.