БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо двигаться в сторону совместных закупок газа для пополнения хранилищ для зимы 2023-2024 годов, Еврокомиссия (ЕК) представит свои дополнительные идеи на этот счет в ближайшие недели, заявил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи на брифинге.
"Что становится более явным, когда мы смотрим на следующую зиму, что обсуждалось в пятницу (на саммите глав государств ЕС — ред.), это то, что нам нужно более определенно двигаться в сторону запуска совместных закупок с весны, …чтобы у нас были надежные хранилища перед зимой 2023-2024 годов… Я думаю, вы увидите больше идей об этом в ближайшие недели от Еврокомиссии", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20221010/838412282.html
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