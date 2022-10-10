КИШИНЕВ, 10 окт — ПРАЙМ. Молдавия сократила потребление газа на 37,8 процента в сентябре в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Молдавия не видит причин для расторжения контракта "Газпромом"

"Объем потребления природного газа в сентябре текущего года составил 27,4 миллиона кубических метров, что на 37,8% ниже показателей того же периода 2021 года. В то же время, по сравнению с августом 2022 года, этот показатель увеличился на 1,4 миллиона кубических метров", — написал он в своем Telegram-канале.

Страна испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.