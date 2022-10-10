МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мировой энергетический кризис побуждает страны пересмотреть энергетическую политику, сообщество продолжает рассматривать уголь как надежный источник энергии, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак отметил высокую степень устойчивости российской угольной отрасли

"Мировое сообщество, несмотря на политические лозунги, продолжает рассматривать уголь как надежный и доступный источник энергии, поспешный отказ от которого может привести и уже приводит к непредсказуемым последствиям для мировой экономики", — написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

Мировой энергетический кризис, продолжающийся с конца 2020 года, оказывает беспрецедентное влияние на глобальную экономику, побуждает мировое сообщество пересмотреть энергетическую политику и существенно сократить темпы диверсификации источников энергии, считает вице-премьер.

В своей статье Новак напомнил, что за последние месяцы о своих планах использовать угольные электростанции с целью компенсировать дефицит газа уже заявили Германия, Франция, Нидерланды, Италия и Австрия. Угольные станции, которые должны быть закрыты с 2022 года, продолжат работать в Чехии. В Польше же разрешили использовать уголь более низкого качества и призывают ЕС пересмотреть темпы энергоперехода. Отказавшиеся от российского угля страны нарушают баланс, заявил Новак

Ранее принятые планы отказа от угольной генерации также корректирует Южная Корея, а Индия рассчитывает увеличить добычу угля на 75-100 миллионов тонн в ближайшие 2-3 года за счет перезапуска ранее закрытых шахт. Китай в то же время снизил до нуля пошлины на импорт угля, которые ранее достигали 6%.

Вместе с тем, также подчеркнул Новак, темпы развития альтернативной энергетики начали снижаться, что связано как с экономическими причинами, так и с относительно низкой надежностью этих энергоресурсов, которые во многом зависят от нестабильных погодных условий.

"Уголь остается основным топливом для производства электроэнергии в мире – в 2021 году на его долю приходилось 36% всей генерации. Таким образом, это ископаемое сохраняет устойчивые позиции и имеет высокую значимость на мировом рынке энергоресурсов", — считает вице-премьер.