БЕЛГРАД, 10 окт — ПРАЙМ. Бензин, дизельное топливо и солярка подорожали в Черногории в среднем на 7 евроцентов за литр, сообщило министерство капитальных инвестиций. СМИ: французские заправочные станции испытывают недостаток топлива

"Цены нефтепродуктов с 11 октября составят: бензин BMB 98 – 1,37 евро за литр (подорожал на 7 евроцентов), BMB 95 – 1,32 евро за литр (подорожал на 6 евроцентов), Евродизель – 1,56 евро за литр (подорожал на 8 евроцентов), солярка – 1,76 евро за литр (подорожал на 8 евроцентов)", — сообщило ведомство в Twitter.