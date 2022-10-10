ЦЮРИХ, 10 окт — ПРАЙМ. Энергоснабжение на датском острове Борнхольм восстановлено, причиной сбоя стало повреждение кабеля, по которому электричество поступает из Швеции, говорится в заявлении оператора электросетей Energinet. СМИ: остров Борнхольм остался без света из-за повреждения подводного кабеля

Как сообщили в компании, отключение электроэнергии произошло в 08.49 по мск.

"Локальный дефект на Борнхольме привел к обрыву морского кабеля между Данией и Швецией. Электроснабжение всех потребителей было восстановлено до полудня", — говорится в заявлении Energinet.

Ранее вблизи Борнхольма в результате терактов были повреждены газопроводы "Северный поток".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.