ВАРШАВА, 10 окт — ПРАЙМ. Акционеры крупнейших польских топливно-энергетических концернов PGNiG и Orlen проголосовали за слияние компаний, сообщает телеканал TVN. Польша ввела второй режим угрозы энергетической инфраструктуре за границей

"Акционеры PGNiG высказались в понедельник за слияние компании с Orlen", — говорится в сообщении.

В конце сентября за слияние с PGNiG проголосовали акционеры Orlen.

За решение о слиянии с Orlen проголосовали 4 959 494 443 акционера PGNiG, против были 133 903, воздержались 26 097.

В конце июля PKN Orlen и PGNiG подписали план слияния, который предполагает передачу всего имущества PGNiG в обмен на акции Orlen, предоставленные акционерам PGNiG. В обмен на одну акцию PGNIG акционеры компании получат 0,0925 акции концерна.

Ранее правительство Польши уже дало согласие на Orlen с PGNiG. Также согласие на слияние дало польское Управление по защите потребителей и конкуренции (UOKiK). Условием сделки является отказ PGNiG от контроля над над Gas Storage Poland — оператором газовых хранилищ.