Акционеры польских PGNiG и Orlen проголосовали за слияние компаний
Акционеры крупнейших польских энергоконцернов PGniG и Orlen проголосовали за слияние компаний
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ВАРШАВА, 10 окт — ПРАЙМ. Акционеры крупнейших польских топливно-энергетических концернов PGNiG и Orlen проголосовали за слияние компаний, сообщает телеканал TVN.
"Акционеры PGNiG высказались в понедельник за слияние компании с Orlen", — говорится в сообщении.
В конце сентября за слияние с PGNiG проголосовали акционеры Orlen.
За решение о слиянии с Orlen проголосовали 4 959 494 443 акционера PGNiG, против были 133 903, воздержались 26 097.
В конце июля PKN Orlen и PGNiG подписали план слияния, который предполагает передачу всего имущества PGNiG в обмен на акции Orlen, предоставленные акционерам PGNiG. В обмен на одну акцию PGNIG акционеры компании получат 0,0925 акции концерна.
Ранее правительство Польши уже дало согласие на Orlen с PGNiG. Также согласие на слияние дало польское Управление по защите потребителей и конкуренции (UOKiK). Условием сделки является отказ PGNiG от контроля над над Gas Storage Poland — оператором газовых хранилищ.
https://1prime.ru/energy/20221010/838417577.html
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