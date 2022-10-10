БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу стоит срочно заняться формирование настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Энергетический кризис ведет к расколу США и ЕС, считают китайские эксперты

"Необходимо срочно создать настоящий энергетический союз. Это станет важной опорой суверенитета ЕС… Как мы видели во время COVID, особенно с вакцинами, ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба", — говорится в заявлении.

По его словам, страны должны быть готовы столкнуться с табу, связанными с национальными полномочиями и компетенциями ЕС.

"Устойчивый энергетический союз не появится волшебным образом из 27 национальных энергетических наборов — мы должны сделать их совместимыми. Это потребует сильной и искренней координации между государствами-членами", — считает Мишель.

Он добавил, что ЕС также будет необходимо создать нормативную базу и рыночные условия для такого союза. При этом общая энергетическая стратегия ЕС должна иметь четыре цели, среди которых сокращение потребления энергоресурсов, обеспечение безопасности снабжения, снижение цен, отметил Мишель.

Кроме того, Мишель напомнил, что Евросоюзу стоит сократить потребление энергоресурсов не только предстоящей зимой, но и в принципе.

Он отметил, что общая энергетическая стратегия ЕС должна включать несколько пунктов, среди которых сокращение потребления энергоресурсов.

"Это будет важно не только на предстоящую зиму, но и перманентно", — добавил он.

"Это потребует изменения менталитета, большого количества инноваций и творчества, а также честности. Мы должны быть честными с нашими гражданами и бизнесом в отношении стоящих перед нами вызовов", — заключил Мишель.