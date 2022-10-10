БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Объём расходов государств Евросоюза на смягчение давления высоких цен на энергию на жителей и бизнес оценивается в 0,5 триллиона евро, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля. В Чехии заявили о желании стран ЕС разделить цены на газ и электроэнергию

Он отметил, что стоимость импорта энергоресурсов в Евросоюз в первом полугодии текущего года составила почти 380 миллиардов евро, что близко к обычной стоимости годовых закупок.

"Это побудило правительства ЕС увеличить расходы, чтобы смягчить удар по своим домохозяйствам и бизнесу. Эти бюджетные усилия в настоящее время оцениваются в полтриллиона евро и быстро растут", — сказал он.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.