В ЕС оценили расходы на смягчение удара цен на энергию по людям и бизнесу
Власти ЕС оценили расходы на смягчение удара цен на энергию по людям и бизнесу в 0,5 триллиона евро
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Объём расходов государств Евросоюза на смягчение давления высоких цен на энергию на жителей и бизнес оценивается в 0,5 триллиона евро, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля.
Он отметил, что стоимость импорта энергоресурсов в Евросоюз в первом полугодии текущего года составила почти 380 миллиардов евро, что близко к обычной стоимости годовых закупок.
"Это побудило правительства ЕС увеличить расходы, чтобы смягчить удар по своим домохозяйствам и бизнесу. Эти бюджетные усилия в настоящее время оцениваются в полтриллиона евро и быстро растут", — сказал он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/energy/20221010/838418009.html
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