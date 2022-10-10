МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ракетные удары по инфраструктуре Украины в понедельник были самым масштабным ударом по энергосистеме страны с февраля, заявил министр энергетики Герман Галущенко в понедельник. Власти Украины сообщили о нарушении энергоснабжения почти по всей стране

"Это самая масштабная атака на энергосистему Украины за все время войны… были нанесены удары по всей цепи поставок для того, чтобы усложнить возможность переподключения и поставок энергии из других источников", — заявил Галущенко в эфире единого новостного телемарафона.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".

В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.