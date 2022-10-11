МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство Великобритании планирует ввести ограничения на доходы компаний-производителей возобновляемой энергии, чтобы снизить влияние возросших цен на энергоносители на жителей страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В Британии выделят 1,5 миллиарда фунтов для утепления домов малоимущих

По информации агентства, представители министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии провели переговоры с крупнейшими поставщиками возобновляемой энергии в понедельник вечером. Ведомство отказалось рассказать подробности, заявив, что правительство продолжит защищать домохозяйства от роста цен на энергию.

Отмечается, что переговоры в Британии строятся по схеме механизма, который предлагали ввести в ЕС по установлению временного лимита доходов компаний, которые производят электроэнергию с низкими затратами.

Сообщается, что британское правительство уже вело переговоры с представителями промышленности по вопросам предстоящей зимы на фоне предполагаемого энергокризиса. Тогда речь шла о поставке "зелеными" производителями электроэнергии по фиксированным, а не рыночным ценам. Однако переговоры провалились на фоне опасений того, что цены на большую часть электроэнергии уже застрахованы до конца года.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В стране значительно выросли счета за потребление энергоресурсов. На фоне этого премьер Британии Лиз Трасс была вынуждена объявить о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, чтобы среднегодовой счет за газ и электричество не превышал 2,5 тысячи фунтов стерлингов.

Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс.