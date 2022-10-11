МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, пишет The Washington Post. Новак назвал последствия мирового энергетического кризиса для стран

Как отмечается, многие европейцы резко критикуют Норвегию, которая после начала боевых действий на Украине существенно нарастила поступления за энергоносители. Именно скандинавская страна сейчас является ведущим поставщиком газа в Евросоюз. Недавно был открыт новый газопровод, связывающий Норвегию с Польшей.

"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов непристойными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее "избыточной, гигантской" прибылью с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте", — говорится в статье.

Издание отмечает, что Норвегия не согласна с обвинениями в спекуляции. Осло указывает на соблюдение санкций Евросоюза, выделение военной помощи Украине и поддержку самой Европы газом.