КИШИНЕВ, 11 окт — ПРАЙМ. Молдавия договорилась об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС, поскольку страна не может получать электроэнергию из Украины, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Молдавия сократила потребление газа почти на 40 процентов в сентябре

Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

"Сегодня, начиная с 03.00 утра (совпадает с мск – ред.), 11 октября 2022 года, Молдавия получает всю электроэнергию от Молдавской ГРЭС. Сейчас нашим приоритетом является обеспечение страны на ближайший период электроэнергией по максимально низкой цене в этой сложной ситуации", — написал Спыну в Telegram-канале.

Он отметил, что "Молдовагаз" дополнительно выделил Молдавской ГРЭС 0,9 миллиона кубометров газа для производства электроэнергии, необходимой в течение 24 часов. Одновременно с этим Молдавия ведет переговоры с Украиной, Румынией и Европейским союзом, чтобы найти хорошее решение по обеспечению страны электроэнергией.

ЗАО "Молдавская ГРЭС" функционирует на территории Приднестровья, с 2005 года она входит в состав "Интер РАО".