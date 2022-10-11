МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В десяти районах Киева и в Киевской области вводят график отключения электричества, передает "Страна" со ссылкой на сообщения компании "ДТЭК". Молдавия перешла на полное самообеспечение электроэнергией

"Ориентировочное время применения: 8.00 — 12.00, 20.00 — 24.00", — говорится телеграм-канале издания.

Как уточняется, мера начнет действовать со вторника 11 октября, электроэнергию могут выключать каждый час, но не более чем на четыре часа. Решение связано с повреждениями энергетических объектов. которые привели к дефициту энергетических мощностей.

"ДТЭК Сети" распределяет электроэнергию в пяти украинских регионах: в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Компания обслуживает 5,4 миллиона домохозяйств и 150 тысяч предприятий.