Как уточняется, мера начнет действовать со вторника 11 октября, электроэнергию могут выключать каждый час, но не более чем на четыре часа. Решение связано с повреждениями энергетических объектов. которые привели к дефициту энергетических мощностей.
"ДТЭК Сети" распределяет электроэнергию в пяти украинских регионах: в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Компания обслуживает 5,4 миллиона домохозяйств и 150 тысяч предприятий.
https://1prime.ru/energy/20221011/838421384.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.