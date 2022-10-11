Французские власти призвали прекратить забастовки на НПЗ в ближайшие часы
Глава минфина Франции Ле Мэр призвал урегулировать кризис из-за забастовок на НПЗ в ближайшие часы
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Решение для прекращения многонедельной забастовки нефтеперерабатывающих заводов, которая истощила запасы топлива на французских автозаправочных станциях, должно быть найдено в ближайшие часы, заявил сегодня министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью французскому радио.
Ле Мэр сказал, что правительство готово ждать "несколько дней, а не недель", пока профсоюзы и вовлеченные компании найдут решение. В противном случае у французского правительства, по словам министра, не останется выбора, кроме как вмешаться самому, чтобы прекратить забастовки.
"Наши соотечественники не должны быть сопутствующими жертвами", — добавил Ле Мэр.
Ранее представитель французского правительства Оливье Веран заявил о готовности властей вмешаться, чтобы найти выход из тупика, связанного с забастовками.
https://1prime.ru/energy/20221011/838421710.html
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