МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Решение для прекращения многонедельной забастовки нефтеперерабатывающих заводов, которая истощила запасы топлива на французских автозаправочных станциях, должно быть найдено в ближайшие часы, заявил сегодня министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью французскому радио. Franceinfo: цена дизеля во Франции выросла на 10 евроцентов за неделю

Ле Мэр сказал, что правительство готово ждать "несколько дней, а не недель", пока профсоюзы и вовлеченные компании найдут решение. В противном случае у французского правительства, по словам министра, не останется выбора, кроме как вмешаться самому, чтобы прекратить забастовки.

"Наши соотечественники не должны быть сопутствующими жертвами", — добавил Ле Мэр.

Ранее представитель французского правительства Оливье Веран заявил о готовности властей вмешаться, чтобы найти выход из тупика, связанного с забастовками.