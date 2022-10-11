МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Запорожская АЭС снова запустила электроснабжение по ЛЭП для собственных нужд, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Говорить о перезапуске ЗАЭС преждевременно, заявили в "Росэнергоатоме"

"Двое суток, даже больше, город был полностью обесточен, и генерация (электроэнергии) осуществлялась в основном посредством дизельных установок. Сейчас ситуацию удалось выправить: и город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме энергообеспечения под собственные нужды. Все в целом вышло на удовлетворительные параметры, но все очень зыбко", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Карчаа, очередного обстрела со стороны Киева можно ожидать в любой момент.

Ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что атомная станция работает на дизель-генераторах.