МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в ходе визита в Москву на этой неделе.
Глава венгерского МИД отметил на пресс-конференции, что поедет в Москву на Российскую энергетическую неделю для обсуждения вопросов мира и безопасности.
"И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением. Еду, чтобы продолжились успешные переговоры с "Газпромом", "Росатомом" и представителями российского правительства, ответственными за энергетику", — добавил Сийярто.
https://1prime.ru/energy/20221011/838424062.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.