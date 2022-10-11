МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что примет участие в Российской энергетической неделе, проведет переговоры с "Газпромом" и "Росатомом" в ходе визита в Москву на этой неделе. В Венгрии прокомментировали реакцию ЕС на экономический кризис

Глава венгерского МИД отметил на пресс-конференции, что поедет в Москву на Российскую энергетическую неделю для обсуждения вопросов мира и безопасности.

"И еще я еду для того, чтобы в Венгрии не было проблем с энергоснабжением. Еду, чтобы продолжились успешные переговоры с "Газпромом", "Росатомом" и представителями российского правительства, ответственными за энергетику", — добавил Сийярто.