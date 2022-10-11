МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство Польши решило заморозить цены на электроэнергию для "чувствительных" предприятий и местных органов самоуправления на уровне 785 злотых (около 160 долларов) за мегаватт-час, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В Польше пожаловались, что ЕС недостаточно помогает с энергокризисом

"Сегодня мы представляем что-то, что необычайно важно для многих субъектов экономики, общественных организаций и органов самоуправления. Мы представляем механизм максимальной цены для чувствительных предприятий, органов местного самоуправления, но и также для малых и средних фирм до уровня потребления, на который соглашается Европейская комиссия, по цене 785 злотых за мегаватт-час", — сказал председатель польского правительства.

Он отметил, что это намного ниже, чем ранее получаемые субъектами хозяйства коммерческие предложения. "Ранее предложения, которые получали местные органы и предприятия, составляли даже 1,5 тысячи, две тысячи и даже более, чем 2,5 тысячи злотых за мегаватт-час электроэнергии", — сказал Моравецкий.