МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступит в среду на Российской энергетической неделе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин сообщил о поступательном развитии сотрудничества России и ОАЭ

"Завтра президент будет выступать на РЭНе, Российской энергетической неделе. Как всегда, очень важное представительное мероприятие, там есть и зарубежные гости, естественно, и представители нашего ТЭКа, выступление президента всегда более чем интересно на этом мероприятии, еще раз повторяю, мероприятие ежегодное", — сказал пресс-секретарь главы государства.

В пресс-службе Кремля сообщили, что в форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, эксперты в сфере энергетики. Там отметили, что в рамках официальной программы запланированы панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли.