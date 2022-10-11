МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Потери бюджетов России всех уровней от снижения добычи нефти и газа на месторождениях "Сахалина-1" оператором Exxon Neftegas Limited оцениваются в 4 миллиарда рублей в месяц, в том числе 2 миллиарда — для бюджета Сахалинской области, говорится в заключении комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. В Минэнерго оценили риск консервации скважин на проекте "Сахалин 1"

"Оператор соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" — "Эксон Нефтегаз Лимитед" (США) в мае 2022 года значительно снизил добычу нефти в Сахалинской области с 220 тысяч баррелей в сутки до 10 тысяч баррелей в сутки. В результате общие потери бюджетов бюджетной системы Российской Федерации оцениваются в размере около 4 миллиардов рублей в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области около 2 миллиардов рублей в месяц", — говорится в документе.

В справке комитета Госдумы также указывается, что в прошлом году объем поступлений в бюджет Сахалинской области от "Сахалина-1" составил 52,6 миллиарда рублей, или 35,1% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета области.

Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" Exxon Mobil), владеющий его долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча нефти и газа сначала была снижена, а затем полностью остановлена. Другие акционеры "Сахалина-1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

В результате в пятницу президент РФ Владимир Путин указом распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором "Сахалина-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.