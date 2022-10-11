МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость аренды судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в Атлантическом океане достигли исторического максимума, поскольку Европа стремится нарастить запасы энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров и данные компании Spark Commodities. WP: Польша раскритиковала союзников, лишившись газа из России

"Стоимость аренды судна для перевозки СПГ в Атлантике во вторник подскочила до 397 500 долларов в день, превысив рекордный максимум, установленный в прошлом году в Тихом океане", — передает агентство Блумберг данные Spark Commodities, которая оценивает цены, полученные от судоходных брокеров. Агентство объясняет это стремлением Европы нарастить запасы энергоносителей на зиму.

По словам трейдеров, до конца года свободных судов мало и предлагаются они по очень высоким ценам. А крупные энергетические компании, которые обычно сдают свои суда в аренду другим покупателям, отказываются это делать, опасаясь, что с наступлением зимы они могут остаться без свободного флота.

Кроме того, как сообщает агентство со ссылкой на источники, европейские газовые хранилища быстро заполняются, готовясь к зиме без российского топлива, а поскольку запасы близки к максимальному объему, коммунальные службы и трейдеры все чаще хранят СПГ на судах в море, что еще больше затрудняет работу судов, которые обычно переправляют топливо между портами.

"Судов не хватает настолько, что экспортеры СПГ в Азии продают газ непосредственно из портов погрузки, а не предлагают переправлять топливо. Те, у кого нет судов, вынуждены искать покупателей, у которых есть возможность транспортировать груз", — уточняет агентство со ссылкой на трейдеров.