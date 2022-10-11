МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство Молдавии призвало жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Эксперт: отказ от электроэнергии с Украины позитивно повлияет на Молдавию

"Граждане, сегодня я к вам обращаюсь с очень большой просьбой — давайте в следующий период постараемся экономить электроэнергию, особенно с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00 (совпадает с мск). Все государственные учреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления. В то же время с сегодняшнего дня правительство, парламент и администрация президента будут выключать освещение между указанными часами", — написал он в мессенджере Telegram.

По словам Спыну, экономить следует до тех пор, пока молдавские власти не найдут альтернативу прекратившимся украинским поставкам энергоресурсов.