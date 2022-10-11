МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Хотя Евросоюз поставил перед собой задачу отказаться от российских энергоресурсов, у стран блока это плохо получается:регион остается их главным покупателем, пишет Markets Insider. "Идиот": в Сети отреагировали на неожиданную правду Борреля о России

Как следует из данных CREA (Центр исследований энергии и чистого воздуха), на которые ссылается издание, с февраля текущего года страны Европейского союза потратили на закупку российских нефти, газа и угля свыше ста миллиардов евро.

Хотя начиная с марта и по конец сентября ЕС снизил закупки на 50%, он сумма за них до сих пор остается внушительной, пишет журналист Markets Insider Инь Танг.

"Повышение цен на топливо означает, что доходы России в области энергетики значительно превышают показатели предыдущего года",- — отмечается в данных CREA. При этом сами объемы поставляемых в страны Евросоюза значительно снизились.

Потребители Евросоюза столкнулись с ростом цен на все виды энергоносителей и двузначной инфляцией после ввода в отношении России беспрецедентных санкций и выбранного курса на отказ от покупки российского сырья.