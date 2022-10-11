МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Eni за счет готовящихся мощностей обеспечит ввоз в Италию дополнительный сжиженный природный газ (СПГ) в 2023-2024 годах, достаточный для регазификации в 2 миллиарда кубометров газа, следует из пресс-релиза компании. Bloomberg сообщил о рекордной цене на аренду СПГ-танкеров

"Общий вклад дополнительных объемов СПГ в Италии, благодаря наличию терминалов регазификации, находящихся в стадии разработки, превысит 2 миллиарда кубометров в период с 2022 по 2023 год", — говорится в сообщении.

В дальнейшем Eni только за счёт этих новых мощностей рассчитывает повысить показатель до более чем 9 миллиардов кубометров в 2024-2025 годах.

Компания сообщает также, что уже начала поставки дополнительных объемов сжиженного природного газа на регазификационный терминал "Панигалья" (Ла-Специя) в преддверии зимы 2022-2023 годов", говорится в сообщении компании.

Из релиза следует, что первый груз был доставлен в воскресенье из Анголы. В октябре также ожидаются дальнейших поставок СПГ из Египта и Алжира.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.