Электроснабжение в Шебекино восстановлено по резервным схемам
Электроснабжения белгородского города Шебекино восстановлено по резервным схемам
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БЕЛГОРОД, 11 окт — ПРАЙМ. Электроснабжение города Шебекино в Белгородской области, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго".
"Энергетики ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго" оперативно перезапитали жителей Шебекинского района. Электроснабжение бытового сектора и социально значимых объектов было восстановлено по резервным схемам в 17:15", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино, снарядами был поврежден трансформатор подстанции.
https://1prime.ru/energy/20221011/838430358.html
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