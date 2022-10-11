БЕЛГОРОД, 11 окт — ПРАЙМ. Электроснабжение города Шебекино в Белгородской области, пострадавшего в результате обстрела со стороны Украины, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго". Белгородская область начала подачу электроэнергии в Харьковскую область

"Энергетики ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго" оперативно перезапитали жителей Шебекинского района. Электроснабжение бытового сектора и социально значимых объектов было восстановлено по резервным схемам в 17:15", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино, снарядами был поврежден трансформатор подстанции.