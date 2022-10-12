КАИР, 12 окт — ПРАЙМ. Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках, говорится в докладе Центра информации и поддержки принятия решений кабинета министров Египта. В Саудовской Аравии назвали решение ОПЕК+ "чисто экономическим"

"Последствия решения ОПЕК+ могут вылиться в потрясения на энергетических рынках, которые возможно усилятся из-за эмбарго, введенного на экспорт российской и иранской нефти и нежелания американских производителей повышать уровень добычи из-за поддержания уровня цен", — говорится в докладе центра.

На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.

Евросоюз 6 октября официально опубликовал новый пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу с 7 октября. Документ среди прочего содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. При этом транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет. Он вступит в силу 5 декабря. Запрет на поставку нефтепродуктов дороже установленного уровня начнет действовать с 5 февраля.