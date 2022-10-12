МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Последствия ударов по энергообъектам Украины могут стать фатальными для энергосистемы страны, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины. Власти Украины заявили о самом масштабном ударе по энергосистеме страны

ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщали о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.

Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. А власти города Галич в Ивано-Франковской области в понедельник сообщали об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу.

На сегодняшний день Украина контролирует порядка 2/3 генерирующих мощностей или 32 ГВт и около 1/3 контролируются РФ. Часть мощностей, находящихся под контролем Киева, получила повреждения различной степени серьезности. Эксперт отмечает, что 10 и 11 октября повреждения получили 15 ГВт ТЭЦ и ТЭС. В работоспособном состоянии на подконтрольных Киеву территориях остается порядка 1/3 довоенного потенциала генерации, отметил источник агентства.

"Наиболее критическим можно считать повреждения машинных залов с турбинами/котлами. Это означает, что на станции предстоит сложная, долгая работа по ремонтам и восстановлению, которая может очень сильно повлиять на работу энергосистемы в целом, если такие критические повреждения носят единовременный массовый характер на большинстве крупных станций. В этом случае последствия для энергосистемы могут быть фатальными", — считает эксперт.

Кроме того аналитик рассказал, что сложности в восстановлении также обстоят с крупными силовыми трансформаторами электростанций. Здесь сроки восстановления зависят от скорости логистики и времени на производство. "Тут можно говорить о временном интервале в месяц-два, если на складах было оборудование в высокой степени готовности. И доступные транспортные средства", — добавил он.

При этом ТЭЦ — это еще также источник тепла, поставки которого в короткие сроки из других источников в объёмах городских масштабов просто невозможны, также отметил эксперт. В частности, пока не ясен масштаб разрушений на станциях ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. "Очевидно, что в какой-то мере теплоснабжение многих районов Киева нарушено на ближайшее время. От нескольких дней до всего отопительного сезона", — также заявил аналитик.