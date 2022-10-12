МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, используя все логистические возможности, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. В ГКЗ назвали ключевой риск для нефти, газа и угля в России

"Наш уголь востребован. Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие 5 лет мы будем стабильно прирастать и, соответственно, все те возможности, которые предоставят нам логистические ограничения, будут заполнены углем на 100%", — заявил он, выступая на Российской энергетической неделе.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.