МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено, перезапуск реакторов в ближайшее время не планируется, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Запорожские власти сообщили о подключении ЗАЭС к российской энергосистеме

По его словам, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов длилось менее часа.

Ранее МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС дважды за пять дней оказалась полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.

Рогов отметил что станция работает сама на себя за счет дизель-генераторов, атомные реакторы пока не функционируют и в ближайшее время их запуск не планируется.