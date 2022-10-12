Энергоснабжение Запорожской АЭС полностью восстановили
Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о восстановлении энергоснабжения ЗАЭС
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено, перезапуск реакторов в ближайшее время не планируется, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, резервно-аварийное питание от дизельных генераторов длилось менее часа.
Ранее МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС дважды за пять дней оказалась полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.
Рогов отметил что станция работает сама на себя за счет дизель-генераторов, атомные реакторы пока не функционируют и в ближайшее время их запуск не планируется.
https://1prime.ru/energy/20221012/838436109.html
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