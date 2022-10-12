2022-10-12T12:50:00+03:00
2022-10-12T13:16:53+03:00
2022-10-12T12:50:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20221012/838437466.html
Россия и Мьянма обсуждают оплату поставок нефтепродуктов в рублях или юанях
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия и Мьянма изучают возможность перевода расчетов за поставки российских нефтепродукты в рубли или юани, сообщил РИА Новости посол страны Лвин У. По его словам, Мьянма хочет... ПРАЙМ, 12.10.2022
энергетика, новости, россия, мьянма, энергетика, поставки нефти, нефтепродукты
https://1prime.ru/images/83628/70/836287012.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83628/70/836287012.jpg
https://1prime.ru/images/83628/70/836287011.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83628/70/836287011.jpg
https://1prime.ru/images/83628/69/836286999.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83628/69/836286999.jpg
https://1prime.ru/energy/20220907/838027313.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия и Мьянма изучают возможность перевода расчетов за поставки российских нефтепродукты в рубли или юани, сообщил РИА Новости посол страны Лвин У.
По его словам, Мьянма хочет ежегодно импортировать из России два миллиона тонн бензина и около четырех миллионов тонн дизеля. Президент Владимир Путин уже дал согласие на эти поставки, отметил посол.
"Мы сейчас согласовываем детали оплаты — производить ее в рублях или в юанях", — сказал он.
Делегация министров энергетики и электроэнергии Мьянмы прибыла в среду на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет с 12 по 14 сентября в Москве.