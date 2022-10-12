МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия и Мьянма изучают возможность перевода расчетов за поставки российских нефтепродукты в рубли или юани, сообщил РИА Новости посол страны Лвин У. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить в рублях

По его словам, Мьянма хочет ежегодно импортировать из России два миллиона тонн бензина и около четырех миллионов тонн дизеля. Президент Владимир Путин уже дал согласие на эти поставки, отметил посол.

"Мы сейчас согласовываем детали оплаты — производить ее в рублях или в юанях", — сказал он.

Делегация министров энергетики и электроэнергии Мьянмы прибыла в среду на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет с 12 по 14 сентября в Москве.