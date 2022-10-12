МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Транснефть" и "Газпром нефть" договорились о сотрудничестве в сфере новых технологий, будут формировать единое цифровое пространство для обмена информацией в области контроля качества нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба "Транснефти". "Зарубежнефть" подготовилась к полному прекращению добычи в России

"Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве в области развития новейших технологий, импортозамещения, формирования единого цифрового пространства…. Стороны планируют осуществлять обмен опытом и информацией в области контроля качества нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Документ подписан в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". Он предусматривает взаимодействие по вопросам автоматизации процессов, инновационного развития и цифровизации контроля качества нефти и нефтепродуктов, а также электронного документооборота.

Уточняется, что планируется цифровизация контроля качества нефти и нефтепродуктов. Для этого партнеры будут применять и совершенствовать Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС). Компании также планируют сотрудничать в подготовке специалистов при взаимодействии в образовательном, научно-техническом и инновационном направлениях.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.