2022-10-12T14:18:03+03:00

2022-10-12T14:18:03+03:00

2022-10-12T14:18:03+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20221012/838439152.html

Россия продолжит переход на расчеты за поставки топлива в нацвалютах

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: РФ ПРОДОЛЖИТ ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ ПРИ ОПЛАТЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПРАЙМ, 12.10.2022

энергетика, валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60